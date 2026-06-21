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Нижегородские врачи спасли карьеру молодого волейболиста из Луганска

Сейчас пациент уже проходит реабилитацию.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде врачи помогли сохранить спортивную карьеру молодому профессиональному волейболисту из Луганска. Об этом рассказал в своем МАХ-канале главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Он уточнил, что спортсмен страдал от постоянного подвывиха голеностопного сустава — распространённой проблемы как среди атлетов, так и в повседневной жизни, которая делает тренировки и выступления практически невозможными.

Решением стала операция по методике Artrobroström, при которой хирурги не делают открытый разрез. В России такие вмешательства выполняют только в Нижнем Новгороде, поэтому спортсмену пришлось отправиться на лечение в другой регион.

«Мы работаем через два небольших прокола под контролем камеры. Сустав полностью визуализируется, укрепление проводится точечно, а восстановление проходит значительно быстрее», — рассказал травматолог Алексей Крупко.

Операция прошла успешно, сейчас пациент проходит курс реабилитации и готовится к возвращению в спорт.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что в Нижнем Новгороде успешно прооперировали титулованного самбиста Вячеслава Кочугова, получившего тяжелую травму коленного сустава.