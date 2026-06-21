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Николай Цискаридзе восхитился красотой и гостеприимством Южного Урала

Перед встречей с челябинцами маэстро заряжается на озере Увильды.

Источник: телеграм-канал Николая Цискаридзе

Сегодня, 21 июня, народный артист России Николай Цискаридзе проведет в Челябинске творческую встречу, которая пройдет перед выступлением выпускников Академии русского балета на фестивале «В честь Екатерины Максимовой». За несколько часов до встречи маэстро отправился на прогулку на озеро Увильды в компании губернатора Алексея Текслера и его супруги Ирины. На своих страницах в соцсетях Николай Цискаридзе поблагодарил их за теплый прием, а также восхитился южноуральской природой.

«Каждый раз приезжая в Челябинскую губернию, убеждаюсь в том, что это настоящий край озер. В прошлом году посчастливилось побывать на озере Тургояк, сегодня исследуем Увильды. Красивый, благородный и гостеприимный край», — написал маэстро.

Напомним, днем ранее Николай Цискаридзе побывал в Христорождественском соборе и восхитился скульптурой Собор Архистратига Михаила.