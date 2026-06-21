В Саратовской области начали прием заявлений на выплаты студенческим семьям

Прием заявлений от студенческих семей на получение выплаты при рождении ребенка стартовал в Саратовской области. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Студенческие семьи имеют право получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка, родившегося в период с 1 января 2026 года. В числе условий — образовательная организация обязана осуществлять деятельность на территории региона, родители или единственный родитель не должны быть старше 36 лет. Подать заявление можно в управлении социальной поддержки населения по месту жительства или пребывания.
Также с этого года многодетные семьи могут получить компенсацию в размере 50% за обучение ребенка не только в образовательной организации среднего профессионального образования, но и в высшем учебном заведении региона. Прием заявлений также стартовал в управлениях социальной поддержки населения Саратовской области.
По всем вопросам, связанным с получением выплат, можно обратиться по единому номеру регионального министерства труда и социальной защиты: 8−800−775−21−09. Также можно задать вопрос через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Ее виджет размещен на главной странице сайта ведомства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.