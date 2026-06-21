В Саратовской области начали прием заявлений на выплаты студенческим семьям

Студенческие семьи имеют право получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка, родившегося в период с 1 января 2026 года. В числе условий — образовательная организация обязана осуществлять деятельность на территории региона, родители или единственный родитель не должны быть старше 36 лет. Подать заявление можно в управлении социальной поддержки населения по месту жительства или пребывания.