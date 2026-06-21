В Севастополе 50 участников студотрядов обучились на арматурщиков и маляров

Участниками обучения, организованного в Севастополе по нацпроекту «Молодёжь и дети», стали 50 бойцов студотрядов. Они получили удостоверения государственного образца по направлениям «маляр строительный 3-го разряда» и «арматурщик 3-го разряда», сообщили в городском управлении по делам молодежи.
Обучение проходило на протяжении 2,5 месяца. Уточним, что образовательная программа реализована Севастопольским региональным отделением Российских студенческих отрядов, Севастопольским государственным университетом и городским управлением по делам молодежи. По ее итогам участники сдали квалификационный экзамен.
«Программа профессиональной подготовки, которую реализуют студенческие отряды совместно с Севастопольским государственным университетом, решает сразу несколько важных задач. Во-первых, ребята получают реальные рабочие специальности, подтвержденные удостоверениями государственного образца. Во-вторых, они сразу могут применить знания на практике: летом 2026 года все выпускники курсов будут трудоустроены на объекты различного уровня, включая международные», — отметил член правления Российских студенческих отрядов, депутат законодательного собрания Денис Кондратьев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.