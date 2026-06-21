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В МЧС Прикамья прокомментировали эвакуацию ТРК СпешиLOVE

На место прибыла одна пожарная машина.

Эвакуацию в торгово-развлекательном комплексе СпешиLOVE прокомментировали сайту perm.aif.ru в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Об инциденте стало известно около 14:20. Посетителей через громкоговорители попросили выйти на улицу, так как в здании случилось возгорание. Очевидцы предположили, что загорелась проводка на третьем этаже. На место приехала пожарная машина.

Как рассказал читатель perm.aif.ru многие люди не стали дожидаться окончания проверки и просто уехали.

«Мы стоим на улице, ждём, что пожарные скажут. Но многие просто садятся в машины, чтобы уехать или уходят», — прокомментировал очевидец сайту perm.aif.ru.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что вызов оказался ложным.

Напомним, в деревне Корчёвня Кудымкарского округа отец спас двоих детей из горящего дома.

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