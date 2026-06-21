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Нижегородские сумоисты завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях

В Санкт-Петербурге выступали борцы из 11 регионов.

Нижегородские сумоисты завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях. В Санкт-Петербурге выступали борцы из 11 регионов. На счету наших земляков — три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали престижных состязаний «Белые ночи».

20 июня высшие награды завоевали Наталья Есменеева, Анастасия Леонтьева и Екатерина Булатова. Второе место в своём весе занял Никита Чернов. Третьими стали Екатерина Булатова и Артур Аракелов. Наши бронзовые призёры поднялись на пьедестал по итогам выступлений в женской и мужской абсолютных категориях.

В общекомандном зачёте сборная Нижегородской области замкнула топ-3. Вперёд она пропустила борцов из Москвы (первое место) и Санкт-Петербурга.