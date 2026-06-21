Нижегородские сумоисты завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях. В Санкт-Петербурге выступали борцы из 11 регионов. На счету наших земляков — три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали престижных состязаний «Белые ночи».