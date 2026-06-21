На трассе Зея — Тыгда в Приамурье приступили к укладке асфальтобетона

Всего на трассе планируют привести в порядок четыре участка общей протяженностью около 9 километров. В частности, на 61-м километре специалисты завершили работы по укладке нижнего и верхнего слоев покрытия, а на отрезке 63−65-й километр подрядчик наполовину выполнил устройство нижнего слоя асфальтобетона. Затем мастера уложат верхний слой, восстановят обочины, установят барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку. Завершение работ запланировано до конца июля.