На трассе Зея — Тыгда в Приамурье приступили к укладке асфальтобетона

Специалисты начали укладку асфальтобетона на дороге Зея — Тыгда в Амурской области. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Всего на трассе планируют привести в порядок четыре участка общей протяженностью около 9 километров. В частности, на 61-м километре специалисты завершили работы по укладке нижнего и верхнего слоев покрытия, а на отрезке 63−65-й километр подрядчик наполовину выполнил устройство нижнего слоя асфальтобетона. Затем мастера уложат верхний слой, восстановят обочины, установят барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку. Завершение работ запланировано до конца июля.
Еще на двух участках — 88−92-й километр и 96−99-й километр — подрядная организация ведет работы по восстановлению основания. Далее специалисты уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, восстановят обочины и установят барьерное ограждение. На финальном этапе в конце августа они нанесут дорожную разметку.
«Дорога Зея — Тыгда регулярно подвергается подтоплениям и размывам из-за паводковых вод, что приводит к разрушению дорожного полотна и подъездов к мостам. Восстановление таких участков требует не только ремонта, но и проведения дополнительных инженерных мероприятий по укреплению грунта и подходов к мостам», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.