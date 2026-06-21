В Беларуси бывший спецназовец стал мастером маникюра, оказавшись в инвалидной коляске

Когда парень очнулся, то не чувствовал не только ног, но и рук. С помощью младшего брата делал все, чтобы восстановиться, занимался по пять часов в день. Так прошли несколько лет. Что касается работы, то год проработал продавцом, а потом решил пойти по стопам своей родной сестры, которая занимается маникюром. Выучился, практиковался и теперь работает.