В Беларуси бывший спецназовец стал мастером маникюра, оказавшись в инвалидной коляске

Бывший спецназовец и спортсмен Валентин Гойко из Столина, оказавшись после ДТП в инвалидной коляске, стал мастером маникюра. О непростой судьбе парня рассказал телеканал СТВ.
По словам Валентина, авария произошла в 2019 году, он вместе с другом ехал по делам в Минск, и на трассу выскочил лось, которого они сбили. Потом была реанимация.
Когда парень очнулся, то не чувствовал не только ног, но и рук. С помощью младшего брата делал все, чтобы восстановиться, занимался по пять часов в день. Так прошли несколько лет. Что касается работы, то год проработал продавцом, а потом решил пойти по стопам своей родной сестры, которая занимается маникюром. Выучился, практиковался и теперь работает.
Кроме того, Валентин занимается стрельбой из лука и метанием ядра и диска, а еще ради общения и ради продвижения себя как мастера активно ведет соцсети. Недавно там же познакомился с девушкой, и они уже полтора года вместе.
У парня хорошая и большая семья — брат и четыре сестры, и все его всячески поддерживают.
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