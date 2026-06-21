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В Беларуси бывший спецназовец стал мастером маникюра, оказавшись в инвалидной коляске

В Беларуси бывший спецназовец стал мастером маникюра, попав в инвалидную коляску.

Источник: Комсомольская правда

Бывший спецназовец и спортсмен Валентин Гойко из Столина, оказавшись после ДТП в инвалидной коляске, стал мастером маникюра. О непростой судьбе парня рассказал телеканал СТВ.

По словам Валентина, авария произошла в 2019 году, он вместе с другом ехал по делам в Минск, и на трассу выскочил лось, которого они сбили. Потом была реанимация.

Когда парень очнулся, то не чувствовал не только ног, но и рук. С помощью младшего брата делал все, чтобы восстановиться, занимался по пять часов в день. Так прошли несколько лет. Что касается работы, то год проработал продавцом, а потом решил пойти по стопам своей родной сестры, которая занимается маникюром. Выучился, практиковался и теперь работает.

Кроме того, Валентин занимается стрельбой из лука и метанием ядра и диска, а еще ради общения и ради продвижения себя как мастера активно ведет соцсети. Недавно там же познакомился с девушкой, и они уже полтора года вместе.

У парня хорошая и большая семья — брат и четыре сестры, и все его всячески поддерживают.

Кстати, Минздрав Беларуси дал информацию о состоянии детей, пострадавших в Брянской области: детям удалили осколки, операции проводила мультибригада врачей.

Кроме того, в День медработника вспоминаем, как белорусские врачи спасали жизнь и здоровье иностранных звезд: «Пять часов под капельницей».

Мы писали, что в Беларуси играют в экстремальный болотный футбол.