В Петербурге началась реставрация знаменитой Башни Вячеслава Иванова

Наибольшую известность дом получил благодаря поэту-символисту Вячеславу Иванову. В 1905—1912 годах он снимал здесь квартиру под куполом на последнем, шестом этаже и называл её «Башней». Именно это название вошло в обиход легендарных деятелей Серебряного века, а в квартире поэта проходили знаменитые литературно-философские собрания — «Среды Иванова», в которых участвовали Александр Блок, Андрей Белый, Фёдор Сологуб и другие. Работы ведутся в рамках губернаторской программы по обновлению фасадов 255 многоквартирных домов-памятников.