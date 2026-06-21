Следующие через Ростовскую область поезда опаздывают из-за закрытия Крымского моста

Крымский мост остается одним из ключевых транспортных маршрутов для пассажирских поездов, связывающих полуостров с материковой частью России. В периоды действия воздушной тревоги движение транспорта по мосту может временно ограничиваться из соображений безопасности, что влияет как на автомобильное, так и на железнодорожное сообщение.