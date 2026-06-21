За год количество аварий с участием детей на питбайках и мопедах выросло в Прикамье на 71%

Ещё более удручающая картина — с мотоциклами и квадроциклами. Таких ДТП было 48 — рост на 655%. В них два человека погибли и 46 получили травмы. И самое страшное, что 40 из 48 аварий произошли именно по вине самих детей, которые сели за руль без навыков и знаний ПДД.