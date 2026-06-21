Юрий Шалабаев проверил, как идет ремонт дороги на Звездинке

— Подрядчик зашел на объект в конце мая, начал с фрезеровки старого покрытия, которая уже почти завершена, и замены люков колодцев — эта работа выполнена на треть. Бортовые камни на дороге и тротуарах готовы уже на 50%. В разгаре сейчас укладка нового асфальта, — сообщил Юрий Шалабаев.