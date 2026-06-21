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Узоры народных промыслов украсят нижегородскую телебашню в День НХП

Праздничная иллюминация будет работать с 21:30 до 22:00.

Источник: Нижегородская правда

21 июня, в День народных художественных промыслов, на телебашне в Нижнем Новгороде включат специальную архитектурно-художественную подсветку. Праздничная иллюминация будет работать с 21:30 до 22:00.

Световое оформление организовано в рамках партнерского проекта филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» и регионального министерства туризма и промыслов.

В дизайне подсветки самого высокого сооружения города используются узнаваемые мотивы нижегородских народных художественных промыслов — балахнинского кружева, казаковской филиграни, чкаловского гипюра, городецкой и хохломской росписи. На медиафасаде башни также появится бегущая строка с указанием праздничной даты.

День народных художественных промыслов учрежден указом Президента России в 2022 году и отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье июня. Инициатором установления праздника на федеральном уровне стала Нижегородская область — первый регион страны, где работники отрасли отмечают свой профессиональный праздник с 2013 года.