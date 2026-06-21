Узоры народных промыслов украсят нижегородскую телебашню в День НХП

День народных художественных промыслов учрежден указом Президента России в 2022 году и отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье июня. Инициатором установления праздника на федеральном уровне стала Нижегородская область — первый регион страны, где работники отрасли отмечают свой профессиональный праздник с 2013 года.