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Министр культуры Пермского края подвела итоги Дягилевского фестиваля

Дягилев-фест завершился в Перми 20 июня.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова подвела итоги Дягилевского фестиваля, завершившегося в Перми 20 июня.

В своём телеграм-канале она подчеркнула, что Дягилевский фестиваль-2026 обсуждают как «событие, которое поднимает планку». Причиной тому — очень плотная программа, смелость премьер и глубокая работа с аудиторией.

«Плотность событий в этом году такова, что не хочется верить, что уже финал», — признаётся Платонова.

По её словам, гости фестиваля говорят о высоком уровне постановок, отмечают синергию балета, музыки и современного искусства. А рецензентов привлекает на Дягилев-фесте бережная работа с классикой, сочетающаяся с готовностью к экспериментам.

Выделила министр культуры и образовательную программу, в которой много различных событий для молодёжи, что делают фестиваль «инвестицией в профессиональное сообщество».

«Я особенно ценю именно такое сочетание — плотность фестивальной программы и высокий стандарт событий. Дягилевский фестиваль подтверждает статус Перми как культурного центра и в то же время создаёт платформу для роста наших профессиональных и молодёжных инициатив», — заключает Алла Платонова.