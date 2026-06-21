Министр культуры Пермского края подвела итоги Дягилевского фестиваля

Министр культуры Пермского края Алла Платонова подвела итоги Дягилевского фестиваля, завершившегося в Перми 20 июня.
В своём телеграм-канале она подчеркнула, что Дягилевский фестиваль-2026 обсуждают как «событие, которое поднимает планку». Причиной тому — очень плотная программа, смелость премьер и глубокая работа с аудиторией.
«Плотность событий в этом году такова, что не хочется верить, что уже финал», — признаётся Платонова.
По её словам, гости фестиваля говорят о высоком уровне постановок, отмечают синергию балета, музыки и современного искусства. А рецензентов привлекает на Дягилев-фесте бережная работа с классикой, сочетающаяся с готовностью к экспериментам.
Выделила министр культуры и образовательную программу, в которой много различных событий для молодёжи, что делают фестиваль «инвестицией в профессиональное сообщество».
«Я особенно ценю именно такое сочетание — плотность фестивальной программы и высокий стандарт событий. Дягилевский фестиваль подтверждает статус Перми как культурного центра и в то же время создаёт платформу для роста наших профессиональных и молодёжных инициатив», — заключает Алла Платонова.