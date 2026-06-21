Министр культуры Пермского края подвела итоги Дягилевского фестиваля

«Я особенно ценю именно такое сочетание — плотность фестивальной программы и высокий стандарт событий. Дягилевский фестиваль подтверждает статус Перми как культурного центра и в то же время создаёт платформу для роста наших профессиональных и молодёжных инициатив», — заключает Алла Платонова.