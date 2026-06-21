Горвласти отказали в установке стенда со списком захороненных на кладбище на Камской

Администрация Калининграда отказалась согласовывать установку стенда с именами захороненных на старом кладбище первых переселенцев, расположенном на пересечении улиц Камской и Матросова. Об этом «Новому Калининграду» сообщили представители инициативной группы паблика «(Не)забытое кладбище».
«Мы давно мечтали поставить такой стенд, родственники хотели бы видеть имена своих похороненных близких, ведь многих могил не найти. Мы собрали список захороненных на кладбище первых переселенцев, чтобы разместить его на стенде и установить на кладбище на Камской. Организация “Юла” по нашей просьбе обратилась в мэрию за согласованием, а им отказали. Мы очень расстроены», — поделились общественники.
Как следует из ответа за подписью первого замглавы горадминистрации, председателя комитета городского развития и цифровизации Игоря Шлыкова, власти не считают нужным устанавливать дополнительные «информационные указатели» на кладбище. «В 2025 г. в целях сохранения истории памяти о первых переселенцах в администрации согласована установка 3 информационных стендов с мемориальной информацией. Полагаем память о первых переселенцах увековеченной достаточно, установка дополнительных обозначений не требуется», — подчеркивается в документе.
В качестве альтернативы горвласти предлагают общественникам «рассмотреть иные формы увековечения», в том числе посредством размещения публикаций и в СМИ и интернете.
Напомним, старое советское кладбище первых переселенцев на улице Камской — одно из первых в послевоенном Калининграде. Благодаря жителям Московского района и общественникам оно стало символом памяти. Участок, на котором хоронили с конца 1940-х, за последние 20 лет больше чем наполовину урезала застройка. Однако с прошлого года наметился перелом. Теперь на кладбище регулярно проходят образовательные мероприятия и волонтёрские акции.
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