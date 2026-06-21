Горвласти отказали в установке стенда со списком захороненных на кладбище на Камской

«Мы давно мечтали поставить такой стенд, родственники хотели бы видеть имена своих похороненных близких, ведь многих могил не найти. Мы собрали список захороненных на кладбище первых переселенцев, чтобы разместить его на стенде и установить на кладбище на Камской. Организация “Юла” по нашей просьбе обратилась в мэрию за согласованием, а им отказали. Мы очень расстроены», — поделились общественники.