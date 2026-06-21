Ленинградская область представила турпотенциал на форуме «Путешествуй!»

Международный туристический форум «Путешествуй!» прошел 10−14 июня в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В мероприятии поучаствовала Ленинградская область, сообщили в комитете по культуре и туризму региона.
На стенде области эксперты помогали посетителям спланировать индивидуальные маршруты для путешествия. Также они раздали сотни путеводителей, буклетов и фирменных сувениров.
Гости участвовали в викторине, искали удачные ракурсы в фотоквесте «Поймай момент» и тянули «Коробку-сюрприз» от Лосилия — символа и туристического бренда Ленинградской области. Также атмосферу создавал аутентичный ансамбль «Вереск».
«Специально к форуму мы разработали информационный буклет “Заветное путешествие по Серебряному ожерелью России”. Внутри — удобный чек-лист по всем 11 регионам-участникам. Гости форума получили буклет бесплатно и начали собирать на карте печати прямо на выставке», — поделились в Комитете по культуре и туризму Ленобласти.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.