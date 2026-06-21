Свыше 90 тысяч сосен и елей высадили в Подмосковье на акции «Сад памяти»

Жители Московской области высадили более 90 тысяч сеянцев сосны и ели во время акции «Сад памяти» в мае 2026 года. Проведение подобных инициатив отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Акция охватила свыше 40 га территорий в Подмосковье. Помимо сосен и елей, там было высажено около 3 тысяч сеянцев других деревьев и кустарников. Участниками мероприятий стали более 3 тысяч жителей региона.
Члены Общественного совета при Комитете лесного хозяйства Московской области отметили на заседании высокий уровень организации акции и ее значительный вклад в восстановление и сохранение лесов региона. Они также выразили готовность активно участвовать в популяризации движения школьных лесничеств.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.