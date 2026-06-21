Режим НМУ в Красноярском крае продлили до вечера 22 июня

Режим неблагоприятных метеоусловий задержится в Красноярском крае еще как минимум на сутки. Предварительно его продлили до 19 часов 22 июня. В минэкологии края напомнили, что при общем прогнозе НМУ, чтобы избежать ухудшения состояния воздуха, промышленные предприятия обязаны выполнять мероприятия по снижению выбросов. Инспекторы ведомства наряду с органами прокуратуры проверяют, как предприятия соблюдают требования. Общий прогноз НМУ продлили до завтра. Однако существует вероятность сохранения данного прогноза до пятницы. Поэтому Краевой центр мониторинга будет дополнительно контролировать качество атмосферного воздуха в населенных пунктах края, — сообщает первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. Напомним, режим НМУ был введен в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, поселке Солнечном, в Эвенкии и еще 25 округах 16 июня. После этого он неоднократно продлевался.