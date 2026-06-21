Вот какую погоду на июль-август сулят народные приметы из-за сильной жары в день летнего солнцестояния в Беларуси

Астрономическое лето наступает в день летнего солнцестояния, в 2026 году это 21 июня. Наши предки верили, что приметы этого дня определяют погоду на ближайшие месяцы (а вот что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня на самый длинный день в году — подробнее здесь).