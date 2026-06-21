Вот какую погоду на июль-август сулят народные приметы из-за сильной жары в день летнего солнцестояния в Беларуси

Астрономическое лето наступает в день летнего солнцестояния, в 2026 году это 21 июня. Наши предки верили, что приметы этого дня определяют погоду на ближайшие месяцы (а вот что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня на самый длинный день в году — подробнее здесь).
Сильная жара в этот день указывает на то, что знойная погода продержится до конца лета. Кстати, в Беларуси 21 июня ожидается жара до +33 градусов, Белгидромет выпустил даже предупреждение об оранжевом уровне опасности (здесь подробнее). Обильная роса в день летнего солнцеворота — к богатому урожаю, а звездное небо ночью и утренний туман — к обилию грибов осенью.
Кстати, из-за холодной Пасхи 2026 года народные приметы сулили затяжную весну и прохладное нестабильное лето (здесь подробнее). И надо сказать, что эти приметы сбылись: белорусы долго ждали наступления лета, а июнь выдался прохладным и дождливым.
А холодная погода на Троицу предвещала богатый урожай грибов (подробнее здесь), что тоже оправдывается. Грибники в Беларуси уже вовсю собирают лисички (здесь все подробности), кое-где появились уже первые белые грибы, подосиновики.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли белорусам аномальную жару на неделе с 22 по 28 июня.
А еще белорусы рассказывают про массовое нашествие жуков-долгоносиков в июне 2026: «На дверях и на дверных ручных ручках — облепили все».