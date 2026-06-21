В Крыму из-за атаки украинских БПЛА погибли четыре человека, 28 ранены

~Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, соединяющая Крым и Краснодарский край~. Как сообщил оперативный штаб Кубани, в Темрюкском районе на Керченской переправе была атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. Также в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в соседнем поселке Чушка.