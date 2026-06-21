«Поэтическая симфония» прозвучала в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде

Особую атмосферу вечеру придали артистические выступления. Актёр Нижегородского государственного академического театра драмы имени Максима Горького Иван Старжинский прочитал триолеты Рукавишникова — стихотворения в редкой восьмистишной форме, мастером которой поэта считали современники. Также в его исполнении прозвучал отрывок из романа «Проклятый род» с подробным описанием строительства дома-дворца на Волжском откосе и фрагмент «Сказа про Степана Разина». Радиоведущая и диктор Наташа Белкина прочитала рассказ Рукавишникова о его первой встрече с Максимом Горьким и стихотворения поэта. Слушатели узнали, что детские и юношеские годы Рукавишникова прошли в саду усадьбы, что первые стихи он опубликовал в газете «Нижегородский листок» в 1896 году, а в столице вошёл в круг символистов и печатался в журналах «Весы» и «Золотое руно». Лектор также рассказала о непростых отношениях поэта с отцом, о переезде в Петербург, женитьбе, рождении сыновей и участии в организации Дворца искусств в Москве после революции.