«Поэтическая симфония» прозвучала в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде

Во дворе главного здания Нижегородского музея-заповедника — Усадьбы Рукавишниковых — проходит цикл праздничных мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня основания учреждения. В рамках фестиваля «Музейное лето 130» 20 июня состоялась «Поэтическая симфония» — вечер, посвящённый красоте слова в русской литературе начала XX века. В центре внимания оказалось творчество Ивана Сергеевича Рукавишникова — нижегородского поэта и писателя, чьи произведения рождались в стенах этой усадьбы.
Проводником в эпоху Серебряного века выступила заведующая сектором краеведения Юлия Лысенко. Она рассказала о символизме — первом и самом влиятельном направлении русского модернизма, в русле которого творил Рукавишников. Символ, по словам лектора, — это «многозначное иносказание, пучок смыслов»; основа символизма — мистика, символы и художественная впечатлительность. По темам и настроениям поэзии Рукавишников близок к старшим символистам — Валерию Брюсову, Константину Бальмонту и другим.
Особую атмосферу вечеру придали артистические выступления. Актёр Нижегородского государственного академического театра драмы имени Максима Горького Иван Старжинский прочитал триолеты Рукавишникова — стихотворения в редкой восьмистишной форме, мастером которой поэта считали современники. Также в его исполнении прозвучал отрывок из романа «Проклятый род» с подробным описанием строительства дома-дворца на Волжском откосе и фрагмент «Сказа про Степана Разина». Радиоведущая и диктор Наташа Белкина прочитала рассказ Рукавишникова о его первой встрече с Максимом Горьким и стихотворения поэта. Слушатели узнали, что детские и юношеские годы Рукавишникова прошли в саду усадьбы, что первые стихи он опубликовал в газете «Нижегородский листок» в 1896 году, а в столице вошёл в круг символистов и печатался в журналах «Весы» и «Золотое руно». Лектор также рассказала о непростых отношениях поэта с отцом, о переезде в Петербург, женитьбе, рождении сыновей и участии в организации Дворца искусств в Москве после революции.
Завершился вечер мастер-классом по созданию открыток с портретами писателей и их стихотворениями — гости не ушли с одними воспоминаниями, а унесли с собой собственноручно сделанный сувенир. Помогали в этом девушки из студии мастер-классов «Юность». Для желающих согреться после прохладной погоды были организованы чай с мятой и сладкие угощения.
«Поэтическая симфония» подарила нижегородцам и гостям города возможность прикоснуться к творчеству поэта Серебряного века, чьё имя неразрывно связано с историей Нижнего Новгорода.
Фестиваль продолжится серией тематических программ.
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Александра Борисова.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что Нижегородский музей-заповедник запланировал к своему 130-летию.