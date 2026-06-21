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На севере Волгограда автомобилистка на «Гетце» сбила мужчину

Пешеход переходил дорогу по всем правилам.

Источник: Комсомольская правда

20 июня в Волгограде произошло еще одно ДТП, в котором пострадал человек. Авария случилась в утреннее время в Краснооктябрьском районе на улице Чистоозерная напротив дома № 1, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.

— 28-летняя водитель, управляя автомобилем «Хендэ Гетц», совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлен в медучреждение, — уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.