На севере Волгограда автомобилистка на «Гетце» сбила мужчину

20 июня в Волгограде произошло еще одно ДТП, в котором пострадал человек. Авария случилась в утреннее время в Краснооктябрьском районе на улице Чистоозерная напротив дома № 1, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.