Серебряные облака заметили в небе над Нижний Новгород

Минувшей ночью жители Нижнего Новгорода могли наблюдать в небе редкое атмосферное явление — серебристые облака. Фотографию завораживающего зрелища опубликовали специалисты городского планетария.
Эксперты пояснили, что такие облака образуются из микроскопических кристаллов водяного льда — они формируются на частицах метеорной пыли. Располагаются эти образования на большой высоте: даже когда Солнце уже скрылось за горизонтом для земного наблюдателя, его лучи по‑прежнему достигают серебристых облаков. Именно из‑за этого освещения облака рассеивают свет и приобретают свой узнаваемый серебристый оттенок.
Если присмотреться, можно отчётливо заметить разницу между привычными тропосферными облаками, которые в темноте выглядят тёмными, и мезосферными серебристыми — последние заметно выделяются на фоне ночного неба.
Ранее спутник «Лобачевский» ННГУ пролетел над Шпицбергеном и продолжает испытания.