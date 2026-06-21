Серебряные облака заметили в небе над Нижний Новгород

Эксперты пояснили, что такие облака образуются из микроскопических кристаллов водяного льда — они формируются на частицах метеорной пыли. Располагаются эти образования на большой высоте: даже когда Солнце уже скрылось за горизонтом для земного наблюдателя, его лучи по‑прежнему достигают серебристых облаков. Именно из‑за этого освещения облака рассеивают свет и приобретают свой узнаваемый серебристый оттенок.