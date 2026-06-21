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Придумали парковку: в Янтарном водители облюбовали свежий участок велодорожки «От косы до косы»

Местные считают, что без контроля покрытие долго не проживёт.

Источник: Клопс.ru

В Янтарном автомобилисты, приехавшие отдохнуть у воды, начали оставлять машины на новом участке велодорожки «От косы до косы». Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

Плотные ряды припаркованных автомобилей заметили в субботу и воскресенье. Местные опасаются, что покрытие, на которое в общей сложности потратили больше миллиарда рублей, быстро испортят. По словам очевидцев, участок находится в водоохранной зоне, где нельзя оставлять машины. Жители Янтарного считают, что на ситуацию «стоит обратить внимание Госавтоинспекции».

Велодорожка должна связать Куршскую и Балтийскую косы, больше 100 км её маршрута проходят по живописным прибрежным участкам. Янтарный — не первое место, где водители используют новую трассу как парковку: в прошлом году на похожую историю жаловались в Куликово.