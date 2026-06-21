Спортсменам и тренерам Красноярского края планируют увеличить выплаты

Депутаты красноярского краевого Заксобрания одобрили поправки в региональный закон о спорте, обновляющие систему поощрений. Министр спорта края Алексей Маслов сообщил парламентариям, что на эти цели заложено 53,7 млн рублей. Кроме того, будет дополнен перечень турниров, куда войдут Всероссийские спартакиады и игры стран БРИКС. Выплаты за победы на первенствах мира, Европы и Азии будут получать спортсмены всех возрастов и лица с ОВЗ. Также в законе, который вступит в силу с 1 января 2027 года, предусмотрена ежегодная индексация. Конкретные суммы вознаграждений будут перечислены в приложении к закону. Добавим, система поощрений спортсменов не пересматривалась в регионе с 2011 года.