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«Поезд памяти» прибыл в Брест

МИНСК, 21 июн — Sputnik. «Поезд памяти», посвященный Великой Отечественной войне, прибыл в Брест, сообщили в Совете Республики.

Источник: Sputnik.by

Поезд отправился в субботу в 23:10 с Белорусского вокзала российской столицы.

Проект «Поезд Памяти» реализуется по инициативе Совета Федерации (Россия) и Совета Республики (Беларусь) с 2022 года. В этот раз он отправился в свое пятое путешествие.

В проекте принимают участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей — представителями народов республик бывшего СССР, которые сражались с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

Впервые в этом году к ним присоединились школьники из стран антигитлеровской коалиции: США, Великобритании и Франции. Маршрут «Поезда памяти» пройдет через восемь белорусских городов и пять российских.

В Бресте ребята примут участие в памятных мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны.

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