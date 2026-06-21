«Поезд памяти» прибыл в Брест

Поезд отправился в субботу в 23:10 с Белорусского вокзала российской столицы.
Проект «Поезд Памяти» реализуется по инициативе Совета Федерации (Россия) и Совета Республики (Беларусь) с 2022 года. В этот раз он отправился в свое пятое путешествие.
В проекте принимают участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей — представителями народов республик бывшего СССР, которые сражались с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.
Впервые в этом году к ним присоединились школьники из стран антигитлеровской коалиции: США, Великобритании и Франции. Маршрут «Поезда памяти» пройдет через восемь белорусских городов и пять российских.
В Бресте ребята примут участие в памятных мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны.