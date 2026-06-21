Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков

В школе-студии напомнили, что Рыбаков окончил Ярославский театральный институт в 1995 году и ассистентуру-стажировку по кафедре пластической выразительности актера в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина в 1998 году. Он с 1997 года преподавал в Школе-студии МХАТ.