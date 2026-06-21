Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков умер в возрасте 52 лет после тяжелой болезни, сообщили в пресс-службе школы-студии.
«На 53-м году жизни, борясь с тяжелой болезнью, ушел из жизни доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Юрьевич Рыбаков», — говорится в сообщении в Telegram-канале учебного заведения.
В школе-студии напомнили, что Рыбаков окончил Ярославский театральный институт в 1995 году и ассистентуру-стажировку по кафедре пластической выразительности актера в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина в 1998 году. Он с 1997 года преподавал в Школе-студии МХАТ.
«Это был человек, образовывающий не только тело артиста, но и его этику, философию жизни. Сценический бой — то, что является сутью образовательной технологии Вячеслава Рыбакова, — оказывается формой борьбы за жизнь, конфликтом, противоборством в метафизическом плане», — отметили в пресс-службе.
Школа-студия МХАТ выразила соболезнование родным и близким Рыбакова.