Стало известно, когда в прокат выйдет второй фильм по книге Анны Джейн

Сюжет повествует об одноклассниках Полине Тумановой (в исполнении Вероники Журавлёвой) и Диме Барсове (Даниэль Вегас). Изначально их отношения не складываются, однако после того, как над Полиной начинают издеваться в классе, Дима встаёт на её защиту. Чтобы прекратить травлю, ребята решают притвориться влюблённой парой, но со временем игра перерастает в настоящие чувства.