Стало известно, когда в прокат выйдет второй фильм по книге Анны Джейн

Вторая часть романтической истории, основанная на книгах красноярской писательницы Анны Джейн, появится в кинотеатрах 14 октября следующего года. Об этом сообщает портал «Город Прима» со ссылкой на создателей картины.
Напомним, что первый фильм — «Твоё сердце будет разбито» (16+) — вышел в конце марта текущего года и сразу же стал кассовым хитом. За первую неделю проката лента собрала 378 млн рублей.
Сюжет повествует об одноклассниках Полине Тумановой (в исполнении Вероники Журавлёвой) и Диме Барсове (Даниэль Вегас). Изначально их отношения не складываются, однако после того, как над Полиной начинают издеваться в классе, Дима встаёт на её защиту. Чтобы прекратить травлю, ребята решают притвориться влюблённой парой, но со временем игра перерастает в настоящие чувства.
О планах на сиквел стало известно всего через месяц после премьеры первой части. Продолжение получит название «По осколкам твоего сердца» и будет основано на одноимённой второй книге из серии Анны Джейн.
Успех первого фильма оказался международным: помимо России, картина нашла своего зрителя и за рубежом. Уже в августе этого года показы пройдут в кинотеатрах стран Латинской Америки.