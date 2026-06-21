Жительнице Воронежской области присвоено звание «Мать-героиня»

Президент РФ Владимир Путин своим Указом «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 21 июня 2026 года присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Воронежской области Ольге Васильевне Кузнецовой. Указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Женщина отмечена за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей.
Также орденом «Родительская слава», согласно указу, награждена жительница Воронежской области Крутских Наталья Александровна, а медалью ордена «Родительская слава» — Елена Викторовна и Сергей Валерьевич Глуховы.
Этим же указом почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Левтеевой Надежде Ивановне — врачу на станции Воронеж-1 частного учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина» город Воронеж".