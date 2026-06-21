В лагере им. Лаптева на Южном Урале прошел фестиваль национальных культур

Подобное глубокое погружение в тему стало возможным благодаря тому, что в этом году каждому отряду в сменах присваивают название одного из федеральных округов страны, после чего дети изучают его историю, географию, национальный состав и культурные особенности. Полученные знания ребята отражают в оформлении отрядных стендов и на специальных картах с наклейками. К примеру, отряд «Южный округ» создал в фойе масштабную инсталляцию с сияющими золоченой бумагой буквами «Солнце Юга» и бумажным ландшафтом.