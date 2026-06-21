В лагере им. Лаптева на Южном Урале прошел фестиваль национальных культур

Загородный лагерь имени Лаптева в городе Сатка Челябинской области стал площадкой для фестиваля национальных культур «Шире круг». Мероприятие организовали в преддверии Дня России в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Саткинского района.
Пространство было заполнено до отказа, превратившись в живую карту России: в одном углу участники осваивали движения русского народного танца, представляя Центральный федеральный округ, а в другом — собирали головоломку из уральских самоцветов.
Подобное глубокое погружение в тему стало возможным благодаря тому, что в этом году каждому отряду в сменах присваивают название одного из федеральных округов страны, после чего дети изучают его историю, географию, национальный состав и культурные особенности. Полученные знания ребята отражают в оформлении отрядных стендов и на специальных картах с наклейками. К примеру, отряд «Южный округ» создал в фойе масштабную инсталляцию с сияющими золоченой бумагой буквами «Солнце Юга» и бумажным ландшафтом.
Кульминацией смены стал сам фестиваль «Шире круг», где все накопленные знания воплотились в импровизированной выставке, совместном разучивании национальных игр и танцев, а завершился он общим хороводом, символизирующим единство. Проникновение национальной тематики во все сферы жизни лагеря отметила заместитель директора учреждения Алина Шмакова, пояснившая, что даже традиционные танцевальные состязания «Стартины» теперь проводятся исключительно в стилистике народов России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.