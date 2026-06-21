Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что делать при покупке саженцев: возврат и претензии

Советы волгоградцам дали в Роспотребнадзоре.

Жителям Волгограда объяснили правила покупки и продажи саженцев. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, как должны оформляться сделки с посадочным материалом и какие права есть у покупателей. Также эксперты разъяснили порядок предъявления претензий к продавцам растений.

По данным ведомства, если растение ввезено из-за границы, продавец обязан предоставить документ с номером и датой ввоза. При отсутствии полного описания в кассовом чеке покупатель вправе запросить товарный чек с указанием названия, количества растений, данных продавца, даты и цены. Это позволяет подтвердить факт покупки и характеристики товара.

Роспотребнадзор напомнил, что растения относятся к товарам, которые нельзя вернуть или обменять, если они не подошли по цвету, форме или размеру. Однако при выявлении недостатков — болезней, вредителей, повреждений или дефектов по вине продавца — покупатель имеет право на замену, снижение цены или возврат денег. Основанием для претензий также считается отсутствие полной информации о растении.

Покупателям рекомендуют сохранять чеки и документы при покупке саженцев и внимательно проверять товар при получении. В случае спора можно направить письменную претензию продавцу, а при отказе — обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, кому придется срочно менять паспорт.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше