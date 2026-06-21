Что делать при покупке саженцев: возврат и претензии

Роспотребнадзор напомнил, что растения относятся к товарам, которые нельзя вернуть или обменять, если они не подошли по цвету, форме или размеру. Однако при выявлении недостатков — болезней, вредителей, повреждений или дефектов по вине продавца — покупатель имеет право на замену, снижение цены или возврат денег. Основанием для претензий также считается отсутствие полной информации о растении.