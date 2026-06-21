Что делать при покупке саженцев: возврат и претензии

Жителям Волгограда объяснили правила покупки и продажи саженцев. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, как должны оформляться сделки с посадочным материалом и какие права есть у покупателей. Также эксперты разъяснили порядок предъявления претензий к продавцам растений.
По данным ведомства, если растение ввезено из-за границы, продавец обязан предоставить документ с номером и датой ввоза. При отсутствии полного описания в кассовом чеке покупатель вправе запросить товарный чек с указанием названия, количества растений, данных продавца, даты и цены. Это позволяет подтвердить факт покупки и характеристики товара.
Роспотребнадзор напомнил, что растения относятся к товарам, которые нельзя вернуть или обменять, если они не подошли по цвету, форме или размеру. Однако при выявлении недостатков — болезней, вредителей, повреждений или дефектов по вине продавца — покупатель имеет право на замену, снижение цены или возврат денег. Основанием для претензий также считается отсутствие полной информации о растении.
Покупателям рекомендуют сохранять чеки и документы при покупке саженцев и внимательно проверять товар при получении. В случае спора можно направить письменную претензию продавцу, а при отказе — обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора.
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