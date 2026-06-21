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В ДТП под Кунгуром погибла 22-летняя девушка

Спасатели пытались реанимировать пострадавшую, но она скончалась по пути в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 20 июня на трассе в Кунгурском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Около 23:20 в поисково-спасательную службу поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС о том, что на автодороге Кунгур-Ашап-Бажуки перевернулся мотоцикл REGULMOTO, есть пострадавшие. На место вызова выехали спасатели.

Когда они прибыли, то обнаружили пострадавшую девушку и сразу начали делать сердечно-лёгочную реанимацию, сменив сотрудников пожарной части № 124, которые уже проводили реанимацию. После этого пострадавшую передали бригаде скорой помощи и помогли донести её до машины. Однако, несмотря на все усилия, 22-летняя девушка умерла в карете скорой по пути в больницу.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.