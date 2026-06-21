В ДТП под Кунгуром погибла 22-летняя девушка

Когда они прибыли, то обнаружили пострадавшую девушку и сразу начали делать сердечно-лёгочную реанимацию, сменив сотрудников пожарной части № 124, которые уже проводили реанимацию. После этого пострадавшую передали бригаде скорой помощи и помогли донести её до машины. Однако, несмотря на все усилия, 22-летняя девушка умерла в карете скорой по пути в больницу.