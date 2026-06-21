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Предпринимателей Тюменской области приглашают работать в Исетском округе

Во время бизнес-экскурсии гости увидят действующие производства и муниципальные инвестплощадки с готовыми коммуникациями.

Инвестиционное агентство Тюменской области и администрация Исетского округа 30 июня организуют бизнес-экскурсию для предпринимателей в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Участниками мероприятия станут предприниматели, которые хотят найти место для старта или масштабирования своего проекта. Они увидят действующие производства, свободные помещения и участки, муниципальные инвестплощадки с готовыми коммуникациями. Уточняется, что округ наиболее заинтересован в переработке сельхозпродукции, придорожном сервисе, гостиницах и кафе, а также в реабилитационных центрах и пансионатах. Подробности об экскурсии и записи можно узнать по номеру телефона 8−919−925−70−10.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.