Предпринимателей Тюменской области приглашают работать в Исетском округе

Участниками мероприятия станут предприниматели, которые хотят найти место для старта или масштабирования своего проекта. Они увидят действующие производства, свободные помещения и участки, муниципальные инвестплощадки с готовыми коммуникациями. Уточняется, что округ наиболее заинтересован в переработке сельхозпродукции, придорожном сервисе, гостиницах и кафе, а также в реабилитационных центрах и пансионатах. Подробности об экскурсии и записи можно узнать по номеру телефона 8−919−925−70−10.