В подмосковном Протвине благоустроят сквер «Мирабель»

Особое внимание уделят сохранению исторических элементов, так как сквер существует более 25 лет и считается одним из знаковых общественных пространств наукограда. Там восстановят мозаику в бассейне, обновят въездную стелу с барельефом «Атом» и приведут в порядок доску почета. Кроме того, на территории обустроят детскую площадку и зоны отдыха.