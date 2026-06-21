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В подмосковном Протвине благоустроят сквер «Мирабель»

Работы планируют завершить до 30 октября.

Работы по благоустройству сквера «Мирабель», расположенного в городе Протвино Московской области, ведутся при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Их планируют завершить до 30 октября, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

В сквере приведут в порядок пешеходные дорожки и маршруты, установят новые скамейки, качели и урны. Появятся современное освещение, архитектурная подсветка арт-объектов и система видеонаблюдения.

Особое внимание уделят сохранению исторических элементов, так как сквер существует более 25 лет и считается одним из знаковых общественных пространств наукограда. Там восстановят мозаику в бассейне, обновят въездную стелу с барельефом «Атом» и приведут в порядок доску почета. Кроме того, на территории обустроят детскую площадку и зоны отдыха.

Проектом также предусмотрено сохранение существующих сосен. Дополнительно в сквере высадят сирень и декоративные растения. На данном этапе на объекте продолжаются демонтаж устаревших конструкций и подготовка территории к следующим этапам работ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.