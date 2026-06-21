В Воронежской больнице № 11 провели День многодетной семьи

День многодетной семьи при поддержке национального проекта «Семья» провели в детской поликлинике Воронежской городской клинической больницы № 11. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В мероприятии приняли участие 11 ребят из трех многодетных семей. Для них был организован комплексный медицинский осмотр. Все прошли консультацию у врача-педиатра: специалист оценил общее состояние здоровья каждого ребенка, дал индивидуальные рекомендации по режиму дня, питанию, физической активности и профилактике заболеваний. По медицинским показаниям несколько малышей были осмотрены узкими специалистами.
В ходе осмотра провели четыре лабораторных исследования, пять электрокардиограмм и ЭХО-кардиографию для оценки работы сердца и два ультразвуковых исследования внутренних органов. Также врачи побеседовали с родителями о профилактике острых респираторных вирусных инфекций, обсудили меры предупреждения болезней, важность вакцинации, соблюдение гигиены и укрепление иммунитета у детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.