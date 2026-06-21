Белорусы минутой молчания почтут память погибших в годы войны

В республике 22 июня определен как День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны прозвучат удары метронома и реквием.
В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат. Транспорт даст сигнальные гудки, а некоторых местах приостановит движение.
Ранее в ночь с 21 на 22 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» пройдет митинг-реквием, посвященный началу обороны цитадели от немецко-фашистских захватчиков. Кроме этого, будет показан эпизод последнего мирного дня 1941 года.