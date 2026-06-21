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В селе Абрау-Дюрсо на Кубани состоится фестиваль «Равновесие»

Гостей ждут более 150 практик на 15 площадках.

Источник: Национальные проекты России

Летний экофестиваль «Равновесие» пройдет с 10 по 12 июля на берегу озера Абрау в Краснодарском крае уже в шестой раз в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Гостей ждут более 150 практик на 15 площадках: аэройога под открытым небом, сап-йога на озере Абрау, занятия на рассвете и закате, дыхательные техники и другие занятия. В «Равновесии» примут участие более 100 мастеров со всей России. На площадке будут работать экомаркет, вегетарианский фудкорт и отдельная программа для детей.

Фестивальная поляна будет разделена на тематические шатры, названные в соответствии с чакральной системой. Каждый шатер связан с определенным направлением — физическим, эмоциональным или ментальным, чтобы гостям было проще выбрать практику по своему желанию. На мероприятии будет играть этномузыка, а хедлайнером одного из вечеров станет специальный гость из Индии — Битту Маллик. Подробности можно узнать по ссылке.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.