В селе Абрау-Дюрсо на Кубани состоится фестиваль «Равновесие»

Фестивальная поляна будет разделена на тематические шатры, названные в соответствии с чакральной системой. Каждый шатер связан с определенным направлением — физическим, эмоциональным или ментальным, чтобы гостям было проще выбрать практику по своему желанию. На мероприятии будет играть этномузыка, а хедлайнером одного из вечеров станет специальный гость из Индии — Битту Маллик. Подробности можно узнать по ссылке.