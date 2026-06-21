Более миллиона жителей Волгоградской области прошли медосмотр с начала года

Одним из востребованных направлений остается проверка репродуктивного здоровья. С начала года первый этап его оценки завершили 180,7 тыс. человек: 87,6 тыс. мужчин и 93,1 тыс. женщин. Врачи дали персональные рекомендации каждому участнику программы на основании полученных данных. Более 47,3 тыс. человек направлены на второй этап углубленных обследований, а 21 тыс. получили направления на лечение после уточнения диагнозов. Напомним, что пройти диспансеризацию можно один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, а после 40 лет — ежегодно.