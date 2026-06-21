Более миллиона жителей Волгоградской области прошли медосмотр с начала года

Бесплатные профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию с начала 2026 года уже прошли более миллиона жителей Волгоградской области, сообщили в комитете здравоохранения региона. Работа ведется в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Одним из востребованных направлений остается проверка репродуктивного здоровья. С начала года первый этап его оценки завершили 180,7 тыс. человек: 87,6 тыс. мужчин и 93,1 тыс. женщин. Врачи дали персональные рекомендации каждому участнику программы на основании полученных данных. Более 47,3 тыс. человек направлены на второй этап углубленных обследований, а 21 тыс. получили направления на лечение после уточнения диагнозов. Напомним, что пройти диспансеризацию можно один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, а после 40 лет — ежегодно.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.