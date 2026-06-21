«Запрещала о нем молиться как об умершем». Патриарх Кирилл рассказал семейную историю, связанную с первыми часами войны в Брестской крепости

Связанную с Брестской крепостью и с первыми часами войны семейную историю рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 21 июня в Свято-Воскресенском соборе Бреста, сообщает БелТА.
В Бресте Патриарх Кирилл уже во второй раз и всегда приезжает сюда с особыми чувствами, которые связаны в том числе и с его семейной историей. В Брестской крепости в начале войны погиб его родной дядя, любимый брат его матери. Именем дяди назвали Патриарха, в миру Владимира Гундяева.
Патриарх Кирилл поделился, что сегодня вспоминал маму, которая была хорошо образованным человеком, окончила филологический институт, была учительницей немецкого языка. И в тоже время была человеком глубокой веры, которая, может быть, и спасла ей жизнь во время блокады в Ленинграде.
Брат мамы был связистом и перед началом войны был направлен на границу в Брестскую крепость.
«В тот страшный день, 22 июня, ровно в 4 часа он был на том рубеже. Мама запрещала о нем молиться как об умершем», — сказал глава Русской православной церкви и отметил, что молились о дяде, как о без вести пропавшем родственнике.
«И вот через многие-многие годы отец отпел дядю, и мы стали поминать его за упокой», — сказал Патриарх Кирилл.