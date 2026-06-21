«Запрещала о нем молиться как об умершем». Патриарх Кирилл рассказал семейную историю, связанную с первыми часами войны в Брестской крепости

Патриарх Кирилл поделился, что сегодня вспоминал маму, которая была хорошо образованным человеком, окончила филологический институт, была учительницей немецкого языка. И в тоже время была человеком глубокой веры, которая, может быть, и спасла ей жизнь во время блокады в Ленинграде.