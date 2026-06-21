В Филимонковском районе Москвы построят детский сад в космическом стиле

Строительство детского сада на 350 мест ведется в Филимонковском районе Москвы в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Здание будет напоминать межпланетный корабль, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Трехэтажное здание общей площадью 5,7 тыс. кв. м будет построено в современном футуристическом стиле с космическими муралами на фасаде. На строительной площадке уже завершены земляные работы, установлена фундаментная плита, продолжается устройство вертикальных конструкций и плиты перекрытия первого этажа, пристенного дренажа, водопровода и теплосетей. После завершения работ застройщик передаст дошкольное учреждение в московскую систему образования», — рассказал Владимир Ефимов.
В детском саду будет 14 помещений для групп — от малышей до старших дошкольников. Там также разместятся музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок и административные помещения. В интерьере будут использованы мебель и элементы декора с закругленными краями, круглые светильники и зеркала, сочетающиеся с окнами-иллюминаторами.
Территорию во внутреннем дворе разделят с помощью живых изгородей на 14 отдельных пространств. Благодаря этому воспитанники смогут гулять одновременно не пересекаясь. Каждую зону оснастят современными навесами для защиты от солнца и дождя, а также тематическими игровыми модулями. Территорию вокруг здания комплексно озеленят. На участке высадят цветники и крупные деревья — ивы, липы и сибирскую пихту, которую впоследствии можно будет наряжать к Новому году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.