В Филимонковском районе Москвы построят детский сад в космическом стиле

Территорию во внутреннем дворе разделят с помощью живых изгородей на 14 отдельных пространств. Благодаря этому воспитанники смогут гулять одновременно не пересекаясь. Каждую зону оснастят современными навесами для защиты от солнца и дождя, а также тематическими игровыми модулями. Территорию вокруг здания комплексно озеленят. На участке высадят цветники и крупные деревья — ивы, липы и сибирскую пихту, которую впоследствии можно будет наряжать к Новому году.