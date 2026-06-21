Летний фестиваль «Пластилиновый дождь» отменили в Самаре в 2026 году

«Летнего фестиваля не будет. Этот год мы пропустим, а потом (надеемся) проведем с новыми силами. К тому же, в этом сезоне у нас получился очень плотный график гастролей и выступлений, поэтому самые преданные зрители могут увидеть нас на разных площадках», — рассказали организаторы.