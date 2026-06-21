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Летний фестиваль «Пластилиновый дождь» отменили в Самаре в 2026 году

Ежегодный фестиваль уличного искусства не будет проводиться в Самаре в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Самаре решили не проводить летний фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». О его отмене сообщили в официальном сообществе мероприятия.

«Летнего фестиваля не будет. Этот год мы пропустим, а потом (надеемся) проведем с новыми силами. К тому же, в этом сезоне у нас получился очень плотный график гастролей и выступлений, поэтому самые преданные зрители могут увидеть нас на разных площадках», — рассказали организаторы.

«Пластилиновый дождь» — масштабное событие, в котором участвуют театральные коллективы и музыкальные группы. Программа ежегодно включает в себя разные мастер-классы, постановки, выступления и др.

Напомним, в этом году в Самаре уже отменили несколько легендарных и любимых многими мероприятий. Так, по причинам безопасности не состоятся Грушинский фестиваль и ВолгаФест.