В Красноярске отметили праздник кочевых народов «Жайлоо»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 июня на острове Татышев прошел «Жайлоо» — национальный праздник кочевых народов, связанный с летним кочевьем и традициями кыргызской культуры.
Для гостей работали этнозона с предметами быта, фотолокации, мастер-классы, выставка-ярмарка и площадки с национальными угощениями. На сцене выступили творческие коллективы.
Отдельная часть программы была посвящена народным играм и состязаниям. Красноярцы участвовали в перетягивании каната «Аркан тартыш» и смотрели борьбу на поясах «Курош».
Отметим, название праздника связано с кочевой традицией: «жай» переводится как лето, «лоо» — место. Для Красноярска такие события становятся способом ближе познакомиться с культурой народов, которые живут в большом сибирском городе.
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Фото: НИА / Никита Шеленков.