На Кубани спортивная школа оптимизировала подготовку финотчетов

«Благодаря внедрению новых стандартов работы, исключению дублирования информации и сокращению лишних этапов согласования учреждению удалось сократить время выполнения процесса на 51,8% и повысить удовлетворенность сотрудников на 32,8%. При этом обеспечена полная прозрачность движения документов на каждом этапе. Всего в 2026 году планируется вовлечь в федеральный проект 17 спортивных организаций региона», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.