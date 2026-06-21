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На Кубани спортивная школа оптимизировала подготовку финотчетов

Этот процесс удалось сократить в 2 раза.

Источник: Национальные проекты России

Школа олимпийского резерва по прыжкам на батуте в Краснодаре подвела итоги внедрения практики федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Учреждение сократило время подготовки финансовой отчетности в два раза, сообщили в министерстве экономики региона.

Учебное заведение стало одним из первых представителей социальной сферы, применивших методики проекта в текущем году. В течение двух месяцев команда школы работала над оптимизацией процессов финансирования и подготовки отчетности по командировочным расходам спортивных сборных.

«Благодаря внедрению новых стандартов работы, исключению дублирования информации и сокращению лишних этапов согласования учреждению удалось сократить время выполнения процесса на 51,8% и повысить удовлетворенность сотрудников на 32,8%. При этом обеспечена полная прозрачность движения документов на каждом этапе. Всего в 2026 году планируется вовлечь в федеральный проект 17 спортивных организаций региона», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.