Фестиваль «Золотая Хохлома» стартовал в Семенове

Образ трона перекликается с парадным сиденьем императрицы Екатерины II, которая считается основательницей Семёнова. На поверхности предмета можно увидеть орнамент «славянская вязь»: он олицетворяет преемственность ремесленных традиций и связь разных поколений. По данным регионального министерства туризма и промыслов, внутри конструкции скрыто особое послание от мастеров фабрики — оно адресовано тем, кто продолжит их дело.