Фестиваль «Золотая Хохлома» стартовал в Семенове

20 июня в Семёнове (Нижегородская область) открылся традиционный фестиваль «Золотая хохлома» (0+). Об этом информирует пресс‑служба областного правительства.
Мероприятие проводится уже в 22‑й раз. В этом году фестивальная зона раскинулась сразу на нескольких улицах и площадях города, а сердцем праздника стала ярмарка народных художественных промыслов — она развернулась на центральной площади.
Ключевым символом фестиваля стал грандиозный трон «Вязь Времен», который изготовили местные мастера. Высота изделия — 2026 миллиметров (более двух метров), глубина — 110 миллиметров. Работу выполнили вручную: для создания трона использовали древесину лиственных пород, а для отделки применили классическую технику золочения — в полном соответствии с традициями хохломского промысла.
Образ трона перекликается с парадным сиденьем императрицы Екатерины II, которая считается основательницей Семёнова. На поверхности предмета можно увидеть орнамент «славянская вязь»: он олицетворяет преемственность ремесленных традиций и связь разных поколений. По данным регионального министерства туризма и промыслов, внутри конструкции скрыто особое послание от мастеров фабрики — оно адресовано тем, кто продолжит их дело.
Программа фестиваля насыщена разнообразными событиями: в Семёнове организуют концерты, экскурсии, выставки, лекции, мастер‑классы и интерактивные мероприятия. В празднике участвуют свыше тысячи мастеров и художников, а также 58 предприятий народных художественных промыслов из 17 российских регионов и Республики Беларусь — такой масштаб стал рекордным. Фестиваль продлится до 21 июня.
«Золотая хохлома» считается ключевой площадкой, где в России отмечают День народных художественных промыслов. Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» фестиваль ежегодно расширяет границы, а его программа становится всё более яркой и содержательной.
Ранее нижегородская телебашня будет сиять узорами народных промыслов 21 июня.