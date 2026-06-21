В Ростовской области в ближайшие дни синоптики обещают дождь, грозу и град

Как сообщают донские синоптики, 21 июня 2026 года в Ростовской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах — ливень с градом и сильным ветром до 23 метров в секунду. Воздух прогреется от +21 до +26, в южных районах — до +30 градусов. В ночь на 22 июня в донском регионе местами снова пройдёт дождь с грозой, но уже на следующий день осадки прекратятся. Ветер будет дуть со скоростью 18 метров в секунду, а температура воздуха 22 июня 2026 года составит от +8 до +33 градусов.