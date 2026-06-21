В Волгоградской области подвели итоги конкурса «Лучший врач»

Итоги конкурса «Лучший врач» подвели в Волгоградской области, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Организация таких профессиональных состязаний для медицинских кадров отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Участниками конкурса стали 56 специалистов. Они боролись за победу в 27 номинациях. Лучших определили среди стоматологов, отоларингологов, психиатров, онкологов, терапевтов и врачей других специализаций. Церемония награждения прошла в областной думе. Победителям конкурса были вручены дипломы, почетные грамоты и благодарственные письма.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.