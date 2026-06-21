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«Социальная няня» помогла более 1,5 тысячам волгоградских семей с малышами

Более полутора тысяч семей Волгоградской области воспользовались услугами новой службы, введенной в рамках нацпроекта «Семья».

Источник: Комсомольская правда

С 2025 года в Волгоградской области действует уникальная служба «Социальная няня», которая оказала поддержку уже более чем 1,5 тысячам семей. Эта бесплатная помощь доступна многодетным родителям, семьям участников СВО и другим льготным категориям жителей. Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

По данным облкомсоцзащиты, в 18 центрах социального обслуживания трудятся более сотни социальных работников, которые помогают семьям с маленькими детьми. Все специалисты прошли тщательное обучение, освоив как теорию, так и практику ухода за малышами. С начала года они предоставили более 7,5 тысяч услуг. Наиболее активно службой пользовались жители Тракторозаводского района Волгограда, а также Калачевского и Ленинского районов области.

Услуги няни могут получить многодетные и студенческие семьи, близкие участников СВО, а также родители, которые воспитывают ребенка-инвалида до трех лет.