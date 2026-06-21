«Социальная няня» помогла более 1,5 тысячам волгоградских семей с малышами

По данным облкомсоцзащиты, в 18 центрах социального обслуживания трудятся более сотни социальных работников, которые помогают семьям с маленькими детьми. Все специалисты прошли тщательное обучение, освоив как теорию, так и практику ухода за малышами. С начала года они предоставили более 7,5 тысяч услуг. Наиболее активно службой пользовались жители Тракторозаводского района Волгограда, а также Калачевского и Ленинского районов области.