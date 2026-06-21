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В Петербурге провели занятия по истории заселения приневских земель

Слушателям также рассказали о народах, проживающих в современной Ленинградской области, традициях и обычаях разных местных культур.

Серию занятий «Народы одной земли» провели с 10 по 12 июня в Государственном музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Цикл мероприятий организовали при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.

Занятия были проведены во время Всероссийской акции «Родиной горжусь». Слушатели узнали, как заселялись приневские земли и территории побережья Балтийского моря. Кроме того, им рассказали о народах, проживающих в современной Ленинградской области. Также слушатели занятий увидели уникальных кукол в костюмах коренного населения региона, изучили традиции и обычаи разных местных культур.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.