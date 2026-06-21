В Петербурге провели занятия по истории заселения приневских земель

Занятия были проведены во время Всероссийской акции «Родиной горжусь». Слушатели узнали, как заселялись приневские земли и территории побережья Балтийского моря. Кроме того, им рассказали о народах, проживающих в современной Ленинградской области. Также слушатели занятий увидели уникальных кукол в костюмах коренного населения региона, изучили традиции и обычаи разных местных культур.