МЧС предупреждает волгоградцев о непогоде 21 и 22 июня

До конца суток 21 июня, а также ночью, утром и днем 22 июня в отдельных районах Волгоградской области резко испортится погода. Синоптики прогнозируют целый комплекс опасных явлений: ливни, сильные дожди с грозами, град и шквалистый ветер, порывы которого достигнут 20−25 метров в секунду, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области обратилось к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности. В случае любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефонам «101» или «112».
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