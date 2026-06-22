В Абинске продолжают благоустройство набережной реки Абин

В Абинске продолжается поэтапное обновление набережной вдоль реки Абин. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Масштабное благоустройство общественной территории стартовало несколько лет назад и продолжается в нынешнем сезоне. Очередной этап предусматривает создание современной и удобной зоны отдыха для жителей и гостей города.
Особое внимание уделяют обустройству детских игровых и спортивных площадок. Новые пространства позволят проводить досуг, заниматься физической активностью и отдыхать в комфортных и безопасных условиях.
Как отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов, после завершения работ набережная сможет стать одним из ключевых общественных пространств Абинска. Здесь планируют проводить культурные и спортивные мероприятия, а также организовывать семейный и активный отдых.
Ожидается, что реализация проекта повысит качество городской среды, сделает территорию более привлекательной для жителей и туристов, а также создаст дополнительные возможности для досуга людей разных возрастов.