В Абинске продолжают благоустройство набережной реки Абин

Как отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов, после завершения работ набережная сможет стать одним из ключевых общественных пространств Абинска. Здесь планируют проводить культурные и спортивные мероприятия, а также организовывать семейный и активный отдых.