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В Абинске продолжают благоустройство набережной реки Абин

Новые зоны отдыха появятся на набережной в Абинске.

Источник: Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края

В Абинске продолжается поэтапное обновление набережной вдоль реки Абин. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Масштабное благоустройство общественной территории стартовало несколько лет назад и продолжается в нынешнем сезоне. Очередной этап предусматривает создание современной и удобной зоны отдыха для жителей и гостей города.

Особое внимание уделяют обустройству детских игровых и спортивных площадок. Новые пространства позволят проводить досуг, заниматься физической активностью и отдыхать в комфортных и безопасных условиях.

Как отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов, после завершения работ набережная сможет стать одним из ключевых общественных пространств Абинска. Здесь планируют проводить культурные и спортивные мероприятия, а также организовывать семейный и активный отдых.

Ожидается, что реализация проекта повысит качество городской среды, сделает территорию более привлекательной для жителей и туристов, а также создаст дополнительные возможности для досуга людей разных возрастов.